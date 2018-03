Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 marzo 2015 14.17 31 marzo 2015 - 14:17

I forti venti che stanno colpendo l'Europa centrale si fanno sentire anche in Svizzera: nel canton Zurigo un'automobilista 57enne è stata ricoverata dopo che un albero caduto ha colpito la sua vettura in località Bubikon. L'entità delle ferite non è ancora chiara.

Alla polizia cantonale zurighese sono giunte fino a questo momento circa 30 segnalazioni riguardanti la tempesta "Niklas", in particolare a causa di alberi o ringhiere caduti che ostacolavano il traffico. Diversi i danni alle automobili.

A Basilea alcune linee del tram sono state interrotte a causa di rami caduti sulla linea elettrica, ha reso noto la società di trasporti pubblici della città renana. A Mels (SG) - più precisamente sulla A13 - il vento ha fatto ribaltare un rimorchio, mentre a Wattwil (SG) ha sradicato la copertura di una terrazza, ha comunicato la polizia cantonale.

