Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 7.09 29 maggio 2018 - 07:09

La tempesta subtropicale Alberto tocca terra negli Stati Uniti, a Laguna Beach, in Florida. E minaccia 2 milioni di persone nell'area del Golfo del Messico.

In Alabama l'allerta è elevata in attesa di venti sostenuti e forti piogge. Le spiagge fra Florida e Alabama sono rimaste ieri poco affollate nonostante la festività del Memorial Day, con la gente che si è mantenuta alla larga in attesa di Alberto.

