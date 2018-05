Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

31 maggio 2018

I violenti temporali che hanno flagellato ieri le regioni di Zurigo, Argovia e Svizzera orientale hanno provocato danni per parecchi milioni di franchi.

L'assicuratore Zurich parla fra l'altro di circa 1500 veicoli interessati dalla grandine e costi complessivi per 6,3 milioni di franchi. Allianz ha registrato 1200 sinistri e danni per 4 milioni. La Mobiliare si è vista confrontata con 600 dichiarazioni di sinistro, di cui due terzi concernenti cantine e garage allagati, ma non ha ancora presentato stime finanziarie.

