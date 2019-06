Torna a salire la tensione a Gerusalemme. Israele ha arrestato, e rilasciato dopo poche ore, il ministro dell'Autorità nazionale palestinese Fadi al-Hadmi responsabile per gli Affari della città.

L'uomo politico è stato fermato questa mattina nella sua casa di Gerusalemme est e portato via per essere interrogato dalla polizia israeliana perchè sospettato - ha rivelato il suo avvocato Mohannad Jbara citato dalla Wafa- di aver "infranto la sovranità israeliana in città".

L'accusa si riferisce a mercoledì scorso quando al-Hadmi, insieme ad altri rappresentanti ufficiali palestinesi, ha accompagnato il presidente cileno Sebastian Pinera, in visita in quei giorni in Israele e in Cisgiordania, sulla Spianata (per gli ebrei il Monte del Tempio).

Un'iniziativa attaccata da Israele il cui ministro degli esteri Yisrael Katz l'ha definita "grave" e in contrasto "con gli accordi presi". Il presidente cileno - secondo i media - si disse all'oscuro della mossa palestinese e non d'accordo. La polizia israeliana ha poi fermato e interrogato il ministro palestinese.

