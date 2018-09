Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Si conclude oggi la sessione autunnale delle Camere federali. Al Consiglio nazionale, prima delle tradizionali votazioni finali, il plenum dovrà terminare le discussioni, iniziate ieri, sulla revisione della Legge sulle telecomunicazioni.

In seguito, la Camera del popolo dovrà decidere se prorogare o meno alcune iniziative parlamentari. Sarà in seguito la volta di una serie di interventi parlamentari non controversi.

Al Consiglio degli Stati ci sono in programma invece unicamente le votazioni finali. Si tratta di dieci oggetti che hanno concluso l'iter parlamentare.

La prossima sessione, quella invernale, si terrà dal 26 novembre al 14 dicembre.

