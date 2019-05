Terre des hommes, la più grande organizzazione di aiuto all'infanzia in Svizzera, ha licenziato 45 dipendenti a causa di difficoltà finanziarie. Altre 12 persone hanno optato per lasciare volontariamente l'associazione.

Un deficit di 14,5 milioni di franchi, al posto dei 7 previsti, su un volume di 113 milioni era stato scoperto a marzo al momento della chiusura dei conti relativi al 2018. Il piano dovrebbe permettere di risparmiare 7,5 milioni entro fine 2020.

Tutti i livelli sono toccati dalla ristrutturazione, scrive l'ong in un comunicato odierno. Per rimpiazzare il direttore generale, attualmente in malattia, una persona sarà nominata a interim nelle prossime settimane e accompagnerà la fase di transizione.

Terre des hommes ha giustificato la differenza tra stime e cifre reali con l'istituzione di un sistema di pilotaggio del budget insufficiente. Per riuscire a preservare le proprie attività sul campo, l'ong ha dunque deciso di ristrutturare la sede a Losanna. Fra tagli e addii spontanei, le partenze saranno 57, su 220 impiegati.

Il personale è per altro nettamente aumentato di recente, tanto che nel 2016 a lavorare per l'associazione nel capoluogo vodese erano in meno di 100. Altre misure di risparmio sono già state adottate: la sospensione dei viaggi all'estero, la mancata sostituzione di alcuni impieghi e la ricerca di qualcuno che rilevi parte dei locali losannesi.

