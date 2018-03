Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 8.19 28 febbraio 2018 - 08:19

Sono almeno 30 i morti e oltre 300 i feriti nel terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito nelle prime ore di lunedì la regione centrale degli altipiani in Papua Nuova Guinea. Al sisma è seguita una serie di oltre 20 potenti scosse di assestamento.

Le squadre di soccorso faticano a raggiungere i villaggi colpiti. Aeroporti e ospedali sono fra le infrastrutture e gli edifici distrutti.

Intere famiglie sono rimaste sepolte vive quando fianchi interi di colline sono crollati a Mendi, capitale della provincia, con più di 50 mila abitanti e le autorità prevedono di scoprire ulteriori vittime nei villaggi più remoti.

Una squadra di esperti governativi ha raggiunto in volo l'area per valutare l'impatto, mentre i militari sono mobilitati per aiutare a ripristinare i servizi e le infrastrutture - ha detto il segretario capo del governo, Isaac Lupari alla radio australiana Abc. Ha aggiunto che il governo ha chiesto l'aiuto dell'Australia, anche con aerei militari, per raggiungere zone isolate dalle frane.

Neuer Inhalt Horizontal Line