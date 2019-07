Una scossa di terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito il sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo 6,4. Per il momento non si hanno notizie di danni o vittime.

La scossa si è verificata ieri sera alle 20:19 ora locale (le 05.19 in Svizzera) ed è stata registrata ad una profondità di soli 900 metri, rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs).

In un bollettino diffuso dai vigili del fuoco viene rilevato che non vi è nessun danno rilevante alle infrastrutture, nessun morto e nessun ferito grave a Los Angeles. I pompieri hanno quindi dichiarato conclusa l'emergenza e hanno ripreso le normali operazioni. "Vi chiediamo di considerare il terremoto di stanotte come un promemoria per essere preparati", si legge ancora nel comunicato.

