Tanta paura e gente in strada ieri sera vicino a Roma (foto d'archivio)

Tanta paura, gente in strada, telefonate ai numeri di emergenza, ma niente danni finora per la scossa di magnitudo 3.7 registrata ieri sera a tre chilometri dal comune di Colonna, ad una ventina di chilometri da Roma.

"Stiamo facendo delle verifiche - ha detto il sindaco di Colonna Fausto Giuliani - perché qualche edificio in centro risulta lesionato. Per ora non abbiamo segnalazioni di feriti."

Gente in strada anche a Roma, dove la scossa è stata avvertita in maniera netta nella zona est della Capitale. Sospesa per verifiche e poi ripresa la circolazione della metro.

L'area dei Colli Albani in cui è stato registrato il terremoto è considerata a pericolosità sismica medio-alta.

Neuer Inhalt Horizontal Line