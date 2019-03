Il produttore di auto elettriche statunitense Tesla - che pubblicizza on line i propri veicoli menzionando prezzi concorrenziali grazie a forti risparmi sulla benzina - è corso ai ripari in Germania ed ha corretto le informazioni pubblicate sul suo sito.

Si tratta infatti di ribassi puramente ipotetici che non incidono in alcun modo sul prezzo d'acquisto effettivo. Sulla pagina svizzera dell'azienda questi sconti ingannevoli continuano invece a figurare: una scelta piuttosto discutibile, secondo la Segreteria di Stato dell'economia (Seco). Nel calcolare il cosiddetto "prezzo dopo il risparmio" menzionato sul sito, Tesla deduce i costi aggiuntivi ipotetici che un consumatore si vedrebbe costretto ad assumere per il carburante se acquistasse un veicolo a benzina invece di uno elettrico.

L'indicazione ingannevole dei prezzi è scomparsa solo dal sito tedesco del produttore americano: sul sito on line di Swiss Tesla i vari modelli di auto elettriche sono pubblicizzati tuttora con un "prezzo dopo il risparmio". La Seco, interpellata dall'agenzia di stampa finanziaria AWP, definisce ciò un "prezzo più basso solo fittizio". Sebbene un tale risparmio esista davvero per l'automobilista che preferisce l'elettricità alla benzina, non si tratta di un'indicazione ammissibile ai fini pubblicitari, precisa un portavoce della Seco.

