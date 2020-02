Profondo rosso per Tesla a Wall Street.

Profondo rosso per Tesla a Wall Street, dove i titoli crollano del 21% in quello che è il maggior calo di sempre per il colosso delle auto elettriche.

A pesare è la cautela degli analisti dopo il recente balzo dei titoli e l'annuncio di possibili ritardi nelle consegne in seguito al coronavirus.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Votazione federale del 9 febbraio 2020