L'Arabia Saudita riduce la sua esposizione nei confronti di Tesla. Il Public Investment Fund saudita, con l'aiuto di JPMorgan, ha 'protetto' il suo investimento nel colosso delle auto elettriche.

Pur restando in possesso del 4,9% di Tesla, il fondo sovrano saudita si è coperto dal rischio di una calo dei prezzi della società, ponendo allo stesso tempo un tetto ai guadagni che potrebbe realizzare nel caso in cui i titoli Tesla salissero. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali la decisione di ridurre l'esposizione è legata al patteggiamento delle accuse di frode da parte del fondatore e Ceo della società americana, Elon Musk.

