Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2018 8.23 13 giugno 2018 - 08:23

Tesla taglia il 9% della sua forza lavoro. In una comunicazione ai dipendenti, il CEO Elon Musk spiega che la riduzione non avrà impatto sul raggiungimento dei target di produzione del Model 3, l'auto elettrica destinata al mercato di massa.

Il taglio ha invece come obiettivo di velocizzare e facilitare la strada verso la redditività di Tesla, che non ha mai registrato un utile nella sua storia.

Tesla alla fine del 2017 contava su 37.500 dipendenti e ha continuato ad assumere dall'inizio dell'anno, portando il totale a 40.000. Il taglio del 9% rappresenta una riduzione di 3.500 dipendenti. "Tesla è cresciuta e si è evoluta rapidamente negli ultimi anni, e questo ha portato a una duplicazione di ruoli e funzioni che avevano senso in passato ma che ora sono difficili da giustificare", mette in evidenza Musk, ribadendo che la società è anche impegnata a snellire la sua struttura manageriale per "favorire la comunicazione, eliminare la burocrazia e muoverci più velocemente".

Neuer Inhalt Horizontal Line