Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 12.09 19 giugno 2018 - 12:09

Texaid, il numero uno elvetico sul mercato degli abiti usati, nel 2017 ha ottenuto circa 7,8 milioni di franchi dalla vendita di tessili ancora indossabili. Il ricavato è stato destinato a organizzazioni caritatevoli.

L'azienda, insieme alla sua affiliata Contex, ha raccolto in totale circa 36'000 tonnellate di indumenti e calzature in tutta la Svizzera per un totale di circa 140 milioni di capi di abbigliamento, indica Texaid in una nota odierna.

Le tonnellate di abiti sono equivalenti a quelle ricevute l'anno precedente, ma grazie a una migliore efficienza nei processi il ricavato è aumentato di circa mezzo milione di franchi rispetto al 2016.

Nel 2017 circa 2,6 milioni di franchi sono stati versati a enti assistenziali quali la Croce Rossa Svizzera, il Soccorso svizzero d'inverno, Solidar Suisse, Caritas Svizzera, Kolping Svizzera e l'Aiuto delle Chiese Evangeliche svizzere. I restanti 5,2 milioni di franchi sono invece stati destinati a numerose sezioni dei samaritani e ad altre organizzazioni di pubblica utilità.

Fondata nel 1978, Texaid ha succursali in Germania, Austria, Ungheria, Bulgaria e Marocco. Tra le società leader nel riciclaggio di tessili in Europa, occupa circa 140 dipendenti in Svizzera.

Per ridurre le emissioni di CO2, Texaid ha raggiunto un accordo con la Posta che prevede il passaggio dei postini nei punti di raccolta di indumenti usati durante il giro quotidiano di recapito. In questo modo, spiega l'azienda, si evitano viaggi a vuoto sfruttando le sinergie in modo ottimale.

Neuer Inhalt Horizontal Line