Esodo di parlamentari repubblicani in Texas, roccaforte del Grand Old Partiy.. L'ultimo, l'ottavo della serie, ad annunciare che non si ricandiderà nelle elezioni del 2020 è Will Hurd, unico deputato nero del partito e considerato una stella nascente.

Hurd ha spiegato che la retorica incendiaria di Donald Trump sull'immigrazione sullo sfondo della crisi umanitaria al confine ha spiazzato sia lui sia altri repubblicani texani sulle prospettive con gli elettori delle minoranze. "Quando guardate alle tendenze demografiche, i due più grandi gruppi di elettori in crescita sono i latinos e i giovani", ha detto in una intervista. "I trend più ampi stanno avvenendo qui", ha aggiunto.

La rapida trasformazione demografica del Texas e gli attacchi a sfondo razzista del presidente, secondo il New York Times, potrebbero trasformare il Lone Star State in un possibile campo di battaglia nel 2020.

Neuer Inhalt Horizontal Line