Rimane in carcere la 75enne che ha ucciso un bambino di 7 anni con una pugnalata al collo lo scorso mese di marzo a Basilea. Il Tribunale federale (TF) non è entrato in materia sul ricorso depositato contro la proroga della sua carcerazione.

La donna era stata arrestata a poche ore dal reato e posta in detenzione preventiva. Tre mesi dopo, il Tribunale dei provvedimenti coercitivi ha deciso di prolungare l'incarcerazione fino al primo novembre.

La Corte d'appello di Basilea Città ha respinto il ricorso dell'accusata contro tale provvedimento ritenendo che vi è un rischio di recidiva. È quanto viene indicato nella sentenza pubblicata oggi dal TF, che dal canto suo ritiene il ricorso non sufficientemente motivato.

Il Ministero pubblico basilese sta conducendo un'inchiesta penale per omicidio intenzionale ed eventuale assassinio, precisa il TF. Poco dopo i fatti, erano sorti dubbi sulla capacità di discernimento della donna, la procura ha quindi ordinato la realizzazione di una perizia psichiatrica.

Neuer Inhalt Horizontal Line