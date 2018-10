Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Tribunale federale ha confermato la condanna a sei anni di carcere per un 51enne libanese che aveva tenuto sequestrate in patria le figlie.

Il Tribunale federale (TF) ha confermato la condanna a sei anni di carcere per un 51enne libanese che aveva tenuto sequestrate in patria le figlie portate con sé dalla Svizzera. I giudici di Losanna hanno respinto il suo ricorso.

Con il pretesto di assistere al matrimonio di due nipoti, nel settembre 2009 l'uomo si era recato nel paese mediorientale con la moglie svizzera e i quattro figli - due maschi e due femmine - tra gli 11 e i 17 anni. Non appena arrivato nel suo luogo d'origine, la cittadina di Baalbeck nella valle della Bekaa, l'uomo ha tolto ai famigliari passaporti, biglietti aerei e telefonini.

Alcune settimane dopo ha concesso alla moglie e ai due figli maschi di tornare in Svizzera, ma non alle due figlie di 13 e 16 anni, che sono state affidate a parenti. Dopo un tentativo di fuga, le due ragazze sono state tenute rinchiuse in casa. La maggiore sarebbe stata anche picchiata dal padre. Questi avrebbe inoltre minacciato le figlie di portarle in Iran.

L'uomo è tornato più tardi in Svizzera, dove è stato arrestato, ma ha lasciato le figlie in Libano. Inoltre ha ottenuto per loro dalle autorità libanesi il divieto di lasciare il paese. Secondo l'atto di accusa, ha talmente intimorite le ragazze che hanno fornito false informazioni alla madre e alle autorità. Solo 19 mesi dopo il loro sequestro è stato possibile ottenerne il rimpatrio.

Il Tribunale cantonale di San Gallo ha condannato il libanese nel settembre 2017 per rapimento e sottrazione di minorenne a sei anni di prigione, come pure a versare 60'000 franchi a ciascuna figlia e 30'000 alla moglie quale riparazione per torto morale.

Il libanese non ha accettato la sentenza e ha chiesto il proscioglimento, oltre a un risarcimento per la privazione della libertà. Il Tribunale federale ha ora deluso le sue aspettative.

