Le tasse di soggiorno istituite dai Comuni grigionesi di Flims, Laax e Falera sono conformi al diritto e possono continuare a essere prelevate dai proprietari di residenze secondarie.

Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF), respingendo i ricorsi di quattro persone. I tre Comuni, nel 2014, hanno adottato le disposizioni d'applicazione della legge sul turismo, la quale prevede un quadro uniforme a partire dal primo gennaio 2015. Contro questa decisione sono stati depositati circa 400 ricorsi, di cui quattro sono finiti fino al TF come "casi guida" esemplificativi.

La tassa in questione viene fatturata annualmente ai proprietari di case di vacanza ed è composta in parte da una tassa base fissa, che ammonta a 220 franchi, e in parte da una tassa variabile pari a 9 franchi per metro quadrato, calcolata in base alla superficie abitabile netta. A titolo di esempio: un proprietario di una casa secondaria con una superficie di 80 metri quadrati in uno dei tre Comuni pagherebbe una tassa annuale di 940 franchi (220+720).

Neuer Inhalt Horizontal Line