Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 12.23 06 giugno 2018 - 12:23

Le emissioni nocive e sonore, provocate dai movimenti dagli aerei da combattimento nella regione di Meiringen (BE), non sono contrarie alla legge. È la conclusione alla quale è giunto il Tribunale federale (TF) respingendo un ricorso di oppositori al rumore.

Diverse associazioni lottano da anni contro la emissioni che considerano dannose per la salute. Il loro punto di vista è però già stato respinto da varie istanze e ora dalla Alta corte di Losanna.

I movimenti di F/A-18 e Tiger nella regione sono conformi alla legge, viene spiegato in una sentenza del TF pubblicata oggi. Il ricorso inoltrato non trova quindi alcun fondamento.

Questo giudizio non tiene però conto degli atterraggi e dei decolli che riguardano l'aerodromo di Meiringen e nemmeno del rumore provocato dallo stand di tiro dell'Axalp. Il fatto che le questioni siano state separate è stato aspramente criticato dalle associazioni che hanno fatto ricorso, che giudicano così il procedimento una caricatura.

Pur dimostrando comprensione per questa posizione, il TF ha sottolineato che una prima valutazione sulla situazione dell'area in generale era necessaria per permettere decisioni future.

(Sentenza 1C_547/2017 del 16 maggio 2018)

