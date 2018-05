Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 maggio 2018 13.56

I media devono poter seguire il processo al tribunale distrettuale di Hinwil (ZH) contro uno dei figli del ministro Ueli Maurer, che ha commesso un incidente stradale avuto sotto l'influsso di alcool. Lo ha deciso il Tribunale federale (TF).

Per assicurare l'esclusione dei media, il legale del figlio di Ueli Maurer aveva inoltrato un ricorso al TF con la richiesta di non permettere ai giornalisti di seguire il processo. Il legale chiedeva che non siano precisati né i reati di cui il giovane è accusato né la pena.

La corte suprema con sede a Losanna ha respinto la richiesta e rigettato il ricorso. Dalla sentenza risulta che il tribunale distrettuale di Hinwil deve giudicare il figlio del consigliere federale UDC per: incidente di auto sotto l'effetto di alcool, delitti contro il patrimonio nonché anche violenza o minaccia contro le autorità. Il figlio di Maurer è reo confesso.

Il tribunale federale rileva che c'è un interesse pubblico affinché i cronisti accreditati riferiscano sul processo del figlio di un consigliere federale. Solo così si può ottenere un efficace controllo giudiziario da parte del pubblico.

L'accusato per contro aveva argomentato che i media per altri imputati avrebbero riferito i fatti in modo anonimo. Lui è al centro dell'attenzione solo per il fatto di essere figlio di un consigliere federale. Solo escludendo i giornalisti i suoi diritti della personalità potrebbero essere rispettati.

Il procedimento nei confronti del figlio di Ueli Maurer si riferisce in particolare ad un incidente stradale che il ragazzo, all'epoca poco più che 18enne, ha avuto nel novembre 2015, quando andò a sbattere con la sua auto contro la facciata di un'abitazione a Wernetshausen, una frazione di Hinwil.

