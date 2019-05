Le agende private 2004 e 2005 di Urs Linsi, segretario generale della Fifa tra il 2002 e il 2007, non avranno più segreti per il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

Il Tribunale federale ne ha consentito la consultazione alla Procura federale, che ha in cantiere diverse inchieste riguardanti la Federazione internazionale di calcio.

Nel novembre 2016 l'MPC aveva condotto una perquisizione nel domicilio bernese di Linsi, attualmente indagato per amministrazione infedele, truffa, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro nell'ambito di un procedimento relativo all'assegnazione dei mondiali di calcio in Germania nel 2006. Una quarantina di elementi di prova erano stati posti sotto sigilli.

Il Tribunale dei provvedimenti coercitivi (TMC) del canton Berna aveva in seguito deciso che le agende private per gli anni 2004 e 2005 fossero sottoposte a una cernita giudiziaria prima di essere consegnate alle autorità istruttorie.

All'inizio di quest'anno, i sigilli sono stati tolti per l'integralità delle due agende. Linsi ha tuttavia presentato ricorso contro la decisione, sostenendo che una cernita non poteva concludersi con la comunicazione della totalità del contenuto.

In una sentenza pubblicata oggi il Tribunale federale (TF) respinge la sua obiezione: la cernita - afferma - non deve necessariamente sfociare nell'eliminazione di certi elementi, o di una parte del loro contenuto. La misura significa semplicemente che una autorità giudiziaria consulta il documento e può scartarne elementi che non presentano interesse per l'inchiesta.

Secondo l'alta corte di Losanna, il TMC non è neppure tenuto a procedere a una perizia grafologica per identificare gli autori di eventuali annotazioni che fossero state inserite a posteriori nelle agende. Un simile intervento si impone soltanto in condizioni particolari che nella fattispecie non sono presenti.

