Questo contenuto è stato pubblicato il 25 maggio 2018 17.39 25 maggio 2018 - 17:39

La città di Neuchâtel e tre comuni limitrofi dovranno pronunciarsi nuovamente sul progetto di aggregazione della "grande Neuchâtel", respinto in votazione popolare nel giugno 2016.

Il Tribunale federale (TF) ha accolto il ricorso di tre cittadini di Peseux, uno dei comuni in causa.

Il 5 giugno 2016, il corpo elettorale di Peseux è stato chiamato a pronunciarsi in merito a due progetti di aggregazione. Il primo coinvolgeva i comuni di Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux e Valangin. Il secondo non prevedeva l'integrazione di Valangin.

I votanti avevano respinto entrambe le proposte. Pochi giorni dopo, tre cittadini di Peseux avevano presentato ricorso contro l'esito del voto, denunciando la presenza di una bancarella con materiale di propaganda contro la fusione al locale di voto di Peseux.

Dopo essersi rivolti invano al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale neocastellano, i tre cittadini hanno chiamato in causa il TF. Nella sua sentenza del 7 maggio, la corte suprema rammenta che una votazione può essere annullata soltanto se sono state commesse irregolarità tali da influenzare il risultato.

Nel caso di Peseux, i giudici rilevano che la bancarella è stata allestita in violazione flagrante della legge cantonale. Il Comune, inoltre, non è intervenuto per allontanare gli oppositori, mancando in questo modo al proprio dovere di garantire lo svolgimento regolare del voto.

Con 158 voti suffragi, rispettivamente 104, di differenza fra il "no" e il "sì", il risultato era serrato, sottolinea la Corte. Anche se gli striscioni apposti dagli oppositori non avevano un tono aggressivo, essi hanno potuto influenzare determinati elettori al locale di voto. Le due votazioni del 5 giugno 2016 devono dunque essere annullate.

