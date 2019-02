Un fornitore di servizi internet non è obbligato a bloccare l'accesso a pagine illegali che permettono di guardare film.

Lo ha deciso il Tribunale federale (TF), che ha respinto un ricorso - mirato contro Swisscom - della società di produzione e distribuzione zurighese Praesens-Film. Quest'ultima aveva citato in giudizio l'operatore telecom nel 2015, chiedendo che impedisse ai suoi clienti di navigare su portali stranieri in cui le pellicole cinematografiche vengono rese accessibili illegalmente attraverso la visione diretta (streaming) o in un secondo tempo (download). Il distributore detiene i diritti d'autore di diversi film per la Svizzera.

Il tribunale del commercio del canton Berna aveva respinto la richiesta. Chiamato in causa da un ricorso, il TF stabilisce in una sentenza pubblicata oggi che Swisscom potrebbe essere obbligata a bloccare l'accesso ai siti in questione solo se contribuisse in modo sostanziale alla violazione del diritto d'autore. Secondo i giudici questo non si verifica. La corte rileva innanzitutto che nessuna violazione del diritto d'autore può essere imputata alle persone che guardano i film tramite il loro collegamento Swisscom. In effetti, la legislazione sul diritto d'autore consente l'uso privato delle opere, che provengano o no da una fonte legale. Non vi è dubbio - prosegue il Tribunale federale - che i gestori dei portali in questione violano le normative. Swisscom non può però essere accusata di contribuire effettivamente a tali violazioni: l'operatore si limita a fornire l'accesso all'intero internet mondiale.

