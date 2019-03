Il Tribunale federale ritiene ammissibile l'allestimento di un profilo DNA in caso di sospetto furto, perlomeno in determinate circostanze.

Il Tribunale federale (TF) ritiene ammissibile l'allestimento di un profilo DNA in caso di sospetto furto, perlomeno in determinate circostanze. La suprema corte di Losanna ha respinto il ricorso di tre austriache fermate a Zurigo, che si opponevano all'allestimento.

L'11 giugno 2018 la polizia comunale di Zurigo aveva trovato gioielli, 1600 franchi e 400 euro (447 franchi al cambio attuale) negli zainetti delle tre donne, fermate su un autobus, oltre che guanti di pelle e di stoffa. Prima di rilasciarle la polizia aveva prelevato uno striscio della mucosa orale per l'allestimento di un profilo del DNA, poi ordinato il 14 agosto dalla procura.

Le tre donne, una 45enne e le sue figlie, di 18 e 25 anni al momento del fermo, si sono opposte all'allestimento del profilo davanti alla giustizia zurighese e si sono infine rivolte al Tribunale federale, sostenendo che gli addebiti a loro carico erano insufficienti per giustificare una simile misura. Nella sentenza pubblicata oggi, l'alta corte di Losanna riconosce che l'allestimento di profili DNA costituisce una violazione della libertà personale. Si tratta tuttavia a suo avviso di una violazione di poco conto che può essere giustificata per fornire chiarimenti in una inchiesta in corso e anche per delucidare reati passati o futuri.

Neuer Inhalt Horizontal Line