Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 14.12 04 luglio 2018 - 14:12

Il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso di 35 bambini e adolescenti, rappresentati dai genitori, contro la campagna "Love Life" di prevenzione nei confronti dell'HIV.

I giudici losannesi ha dunque confermato la sentenza del Tribunale amministrativo federale. Nel maggio del 2014, l'Ufficio federale della sanità (UFSP) ha lanciato la campagna anti Aids "Love Life - Nessun rimpianto". Pochi mesi dopo ragazzini e rispettivi genitori avevano inoltrato ricorso contro di essa, chiedendo anche di sospenderla.

La protesta era nata poiché, secondo i ricorrenti, l'iniziativa anti Aids "urta in modo massiccio gli interessi di protezione dei bambini e dei giovani" ed è "nefasta per un sano sviluppo" degli stessi. L'UFSP non era entrato nel merito e il TAF aveva confermato nel 2016 tale posizione. Nella sentenza pubblicata oggi il TF sottolinea che la campagna contro l'HIV è un atto materiale di un'autorità. Per essere sottoposto a un esame giudiziario, un tale atto dovrebbe limitare i diritti o comportare una costrizione.

Secondo il TF, "nello spazio pubblico, i bambini e gli adolescenti sono inevitabilmente confrontati con rappresentazioni fortemente sessualizzate e dai contenuti erotici. Non è ragionevolmente possibile sottrarli".

Neuer Inhalt Horizontal Line