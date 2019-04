Il Consiglio federale intende aspettare le motivazioni scritte prima di stabilire come muoversi dopo la sentenza odierna del Tribunale federale (TF), con la quale viene annullata la votazione del 28 febbraio 2016 sull'imposizione fiscale delle coppie sposate.

In un comunicato, il governo indica di aver preso atto della sentenza del TF e di volerne trarre i dovuti insegnamenti. I giudici losannesi hanno giudicato, come il PPD, partito promotore dell'iniziativa, che la votazione in questione era stata falsata dalle informazioni errate fornite proprio dall'esecutivo. Davanti ai media, il portavoce dell'esecutivo André Simonazzi si è limitato a constatare l'unicità della situazione.

Il governo, viene sottolineato nella nota, intende adoperarsi affinché nel processo legislativo siano sottoposte basi decisionali affidabili. Già lo scorso anno il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di proporre ulteriori misure di garanzia della qualità, di stabilire processi di correzione di eventuali errori e di elaborare proposte su come gestire cifre e fatti che nel corso del tempo evolvono.

