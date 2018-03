Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 novembre 2014

Il Consiglio centrale islamico svizzero (CCIS) non potrà tenere la sua conferenza annuale, prevista per sabato prossimo al centro dei congressi di Granges-Paccot (FR): il Tribunale federale (TF) ha deciso oggi di non concedere all'associazione un'autorizzazione in via superprovvisionale.

Ieri, il CCIS aveva presentato ricorso presso la Corte suprema contro il rifiuto di autorizzare la manifestazione da parte del prefetto della Sarine. Questi aveva addotto quale motivo i rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico rappresentati dall'avvenimento.

Il CCIS si è quindi rivolto al Tribunale cantonale, ma i giudici hanno negato la richiesta di un via libera in via superprovvisionale, motivata dall'incombere della scadenza.

La medesima autorizzazione in via superprovvisionale è oggi stata rifiutata dal Tribunale federale, secondo cui non è possibile rilasciare un permesso che costituisce di per sé l'aspetto principale della vertenza.

