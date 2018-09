Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Con l'89,2% di "sì", i votanti del canton Turgovia hanno approvato un prestito di 25,4 milioni di franchi per la realizzazione di un nuovo ospedale pediatrico per la Svizzera orientale a San Gallo. Il nosocomio sarà pronto per il 2023.

Turgovia è stato l'ultimo dei cantoni interessati ad esprimersi sul nuovo ospedale pediatrico. La partecipazione al voto ha raggiunto il 35%. I cantoni di San Gallo, i due Appenzello e il principato del Liechtenstein, hanno da parte loro già assicurato prestiti per complessivi 172,5 milioni di franchi. La struttura rimarrà a San Gallo, ma in una nuova ubicazione, ossia nelle immediate vicinanze dell'ospedale cantonale.

