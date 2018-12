TG: due anziani morti nell'incendio di un immobile a Romanshorn

Una donna di 76 anni e un uomo di 80 sono morti in un incendio scoppiato ieri sera a Romanshorn, nel canton Turgovia. Le cause del sinistro sono ancora ignote.

Un inquilino ha dato l'allarme verso le 20.30 dopo aver notato del fumo. I pompieri, giunti sul posto, hanno fatto sfollare le 20 persone residenti nello stabile e hanno rapidamente domato le fiamme divampate dalla cucina di un appartamento, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale turgoviese.

Proprio nell'appartamento in questione, i vigili del fuoco hanno poi scoperto i due corpi senza vita. I medici non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due anziani.

