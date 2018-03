Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La polizia turgoviese ha sequestrato ieri circa 1500 piantine di canapa in un capannone industriale a Aadorf (TG) gestito da un 31enne italiano. L'uomo è stato arrestato.

Poco dopo le 8 - si legge in un comunicato odierno - alle forze dell'ordine è giunta la segnalazione di un furto con scasso in uno stabile industriale. Una pattuglia giunta sul posto si è trovata di fronte una piantagione di canapa gestita in modo professionale.

Poco dopo si è presentato sul posto il 31enne, che ha ammesso di aver coltivato le piantine. Il malvivente ha detto di aver subito il furto di oltre 50 lampade per un valore di diverse decine di migliaia di franchi.

