Questo contenuto è stato pubblicato il 20 maggio 2018 19.18 20 maggio 2018 - 19:18

Una 66enne è morta questo pomeriggio in seguito a un incidente frontale tra due auto a Scherzingen, nel canton Turgovia. Tre persone sono rimaste ferite gravemente e sono state trasportate in ospedale.

Un 67enne, attorno alle 13.00, stava circolando in direzione di Kreuzlingen (TG), indica in un comunicato odierno la polizia cantonale turgoviese. Secondo testimoni, il conducente aveva attraversato il villaggio di Scherzingen guidando in maniera "aggressiva" e a una velocità elevata, precisa la nota.

Nel tentativo di sorpassare un'auto, il 67enne ha accelerato ulteriormente su una corsia di svolta e dopo aver perso il controllo del veicolo, quest'ultimo è andato contro un lampione della luce. La macchina è poi finita sull'altro lato della strada schiantandosi frontalmente contro una vettura, che proveniva correttamente in senso inverso.

Tre persone, il 67enne all'origine dell'incidente e i due occupanti della seconda auto, sono rimaste ferite gravemente e sono rimaste bloccate all'interno delle vetture. Per liberarle si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La 66enne, che era a bordo dell'auto guidata dal 67enne, è morta sul posto. L'uomo ha dovuto sottoporsi ai test del sangue e delle urine.

