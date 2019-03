La polizia turgoviese ha scoperto stamani all'alba un automobilista 25enne addormentato nel suo veicolo sulla corsia d'emergenza dell'autostrada A7 presso Frauenfeld. Il soggetto era ubriaco e non aveva la patente.

La vettura ferma era stata segnalata poco dopo le 04:30, si legge in un comunicato odierno della polizia. Una volta svegliato, il conducente ha spiegato di aver finito la benzina e di essersi in seguito addormentato. L'etilometro ha rivelato un tasso alcolemico dell'1,24 per mille.

