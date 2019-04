La galleria autostradale va bloccata per dare spazio al ciclista in preda ai fumi dell'alcol: è successo la notte scorsa nel canton Turgovia.

Stando a quanto riferisce la polizia, intorno all'01.30 un automobilista ha segnalato la presenza di un giovane in sella a una bicicletta all'interno del Girsbergtunnel, una galleria sull'A7 nei pressi di Kreuzlingen (TG).

I semafori nel tunnel sono quindi scattati sul rosso e sul posto è intervenuta una pattuglia. Agli agenti il 27enne tedesco ha detto di non essersi reso conto di essere in autostrada: un controllo dell'alcol ha messo in luce un valore di 0,72 mg/l, pari a circa 1,4 permille.

La vicenda avrà severe ripercussioni legali anche per un conducente svizzero di 43 anni che, confrontato con il blocco della circolazione, ha cercato di tornare indietro in retromarcia verso la rotonda da cui era partito, incappando però in una pattuglia del Corpo delle guardie di confine. Entrambi gli utenti della strada sono stati denunciati alla magistratura.

