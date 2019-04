L'incendio scoppiato in una casa plurifamiliare a Salmsach, in Turgovia

Dopo un incendio scoppiato ieri mattina in una casa plurifamiliare di Salmsach, presso Romanshorn, nel canton Turgovia, sono stati trovati in serata resti umani nell'edificio.

In una nota diramata stamane, la polizia indica che si sta cercando di chiarire se si tratti dell'inquilino che era dato per disperso.

A dare una identità ai resti, trovati e recuperati dopo lo spegnimento dell'incendio, e a stabilire le cause della morte è stato chiamato l'Istituto di medicina legale di San Gallo.

Il fuoco è divampato poco dopo le 10.00 per motivi non ancora accertati. Una ottantina di pompieri sono intervenuti per spegnerlo. Una donna di 55 anni ha potuto mettersi in salvo da sola dalla casa in fiamme, mentre un altro inquilino è stato dato per disperso.

La casa, in cui vivevano in tutto sei persone stando a informazioni di stampa, non è più abitabile. I danni ammontano a centinaia di migliaia di franchi.

