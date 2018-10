Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 ottobre 2018 15.41

Il cadavere di un uomo è stato scoperto stamane in una fontana del villaggio turgoviese di Aadorf, pochi chilometri a sud del capoluogo Frauenfeld. L'identità e le cause della morte non sono state ancora appurate.

Poco prima delle nove una passante ha chiamato la centrale d'allarme, affermando che nella fontana presso la Kirchplatz (Piazza della chiesa), situata nel centro del villaggio, giaceva una persona inanimata, ha indicato la polizia cantonale. I soccorsi arrivati sul posto hanno potuto soltanto constatarne la morte.

La polizia non fornisce dettagli sulla vittima, a parte che si tratta di un uomo, e ha lanciato un appello a eventuali testimoni.

