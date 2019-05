Gaffe del Tg di France 2 su Leonardo da Vinci: proprio alla vigilia del 500esimo anniversario della morte del genio, il giornalista francese lo ha definito in apertura di un servizio "un genio francese".

A segnalare l'infortunio l'edizione odierna del Tg2: "non si capisce - commenta il cronista - se trattassi di sbadataggine o della bizzarra versione di uno ius soli che assegna la cittadinanza non alla nascita bensì alla morte, in effetti Leonardo morì in Francia il 2 maggio di 500 anni fa, oppure l'apertura del fronte artistico nell'espansionismo esagonale d'Oltralpe".

