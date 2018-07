Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sono quattro, e non sei, i ragazzi portati fuori dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia, in cui si trovavano da oltre due settimane. Lo hanno precisato le autorità rivedendo il numero fornito da alcuni media che citavano fonti ufficiali.

Rimangono dunque da trarre in salvo altri otto ragazzi e il loro allenatore. Saranno riportati all'estero tra 10-20 ore per motivi logistici e una necessaria preparazione dell'equipaggiamento. Lo ha appena dichiarato il governatore provinciale Narongsak Osatanakorn, responsabile delle operazioni di soccorso.

