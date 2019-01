A Bangkok l'indice di qualità dell'aria ha raggiunto oggi quota 171, sopra 100 il livello è considerato dannoso per la salute.

L'inquinamento oltre i livelli di guardia ha spinto le autorità di Bangkok a ordinare la chiusura delle scuole pubbliche nella capitale fino alla prossima settimana.

Si tratta della più drastica di una serie di misure resesi necessarie nelle ultime settimane per contrastare un forte calo nella qualità dell'aria nella metropoli a causa dell'alta concentrazione di polveri sottili.

"Le condizioni saranno cattive fino al tre o quattro febbraio, quindi ho deciso di chiudere le scuole", ha detto oggi il governatore Aswin Kwanmuang, decretando la chiusura di 437 istituti. L'idea è che chiudere le scuole possa anche ridurre il traffico di prima mattina e a metà pomeriggio, quando molti genitori vanno a prendere i propri bambini in macchina.

L'indice di qualità dell'aria ha raggiunto oggi quota 171. Sopra 100 il livello è considerato dannoso per la salute. Le cause della cappa di smog che per l'intero mese ha avvolto Bangkok, specie nei giorni senza brezza e con alta pressione, vanno ricercate anche nelle pratiche della bruciatura periodica dei campi coltivati nelle province circostanti.

Per contrastare l'inquinamento, le autorità hanno introdotto anche una serie di misure derise da molti abitanti perché considerate palliativi, come spruzzare acqua nell'aria nella speranza che le gocce portino con sé le polveri sottili nella caduta a terra.

