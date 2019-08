La polizia isola l'area in cui è avvenuta un'esplosione.

Almeno tre piccole esplosioni, avvenute per cause non ancora identificate, sono state segnalate questa mattina a Bangkok. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Lo riportano i media locali.

Una prima esplosione, quella che ha causato due feriti, si è verificata vicino allo stradone Rama 9, a nord del centro. Un'altra è avvenuta sotto la stazione dello Skytrain di Chong Nonsi, nel pieno centro finanziario poco prima dell'apertura degli uffici, mentre una terza deflagrazione è stata segnalata all'esterno di un esteso complesso di uffici governativi alla periferia nord della Capitale.

La Thailandia è stata governata dal 2014 fino a un mese fa da una giunta militare guidata dal generale Prayuth Chan-ocha, che ora guida un governo di coalizione dopo essersi assicurato - con numerose irregolarità e un sistema modificato in favore delle forze armate - una maggioranza in Parlamento.

