Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 8.34 06 luglio 2018 - 08:34

La Federazione mondiale del calcio ha invitato alla finale della Coppa del mondo in Russia i 12 ragazzi thailandesi prigionieri nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore, augurandosi che vengano riportati in superficie in tempo e offrendo parole di sostegno.

Lo si legge in una lettera invitata da Gianni Infantino, leader della Fifa, al presidente della Federcalcio thailandese.

"La Fifa ha il piacere di avere i ragazzi come nostri ospiti alla finale della Coppa del mondo", è scritto nella lettera, che è stata pubblicata oggi sulla pagina Facebook della Federcalcio di Bangkok. La partita è prevista per domenica 15 luglio.

