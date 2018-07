Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 13.43 03 luglio 2018 - 13:43

Le operazioni per riportare in superficie le 13 persone trovate vive dopo nove giorni nella grotta Tham Luang verranno iniziate "quando il gruppo sarà tornato al cento per cento delle forze".

Lo hanno appena dichiarato i responsabili delle squadre di soccorso all'esterno della grotta, senza dare indicazioni precise sui tempi.

"Non importa quanto tempo ci vuole, anche un mese. Non c'è fretta", ha detto un portavoce parlando ai reporter. I 12 giovani calciatori, assieme al loro allenatore, sono assistiti da sette persone a turno, tra cui un medico e un infermiere, e sono in buone condizioni di salute.

