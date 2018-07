Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Alle operazioni di recupero degli otto ragazzi ancora intrappolati nella grotta Tham Luang assieme al loro allenatore parteciperanno oggi gli stessi sub che hanno estratto ieri quattro dei loro compagni.

Lo ha detto il ministro dell'Interno Anupong Paochina, mentre i responsabili dei soccorsi non hanno ancora dato notizie sull'attesa ripresa delle operazioni.

La scelta di confermare gli stessi sub, ha aggiunto Anupong, è stata presa per non disperdere la conoscenza dettagliata del percorso accumulata ieri.

