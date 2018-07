Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sono ora tutti in salvo i 12 ragazzi e il loro allenatore 25enne rimasti intrappolati per 17 giorni nella grotta di Tham Luang, nell'estremo nord della Thailandia. Lo riportano i media locali e internazionali, presenti in forze sul posto.

Gli ultimi quattro ragazzi e l'allenatore sono stati portati fuori oggi dai soccorritori, che avevano già recuperato otto giovani negli ultimi due giorni.

I 12 membri di una squadra di calcio giovanile e l'allenatore erano rimasti intrappolati nella montagna lo scorso 23 giugno dopo che le forti piogge monsoniche avevano in parte allagato la grotta.

Le operazioni di soccorso, per garantire la massima sicurezza, non potevano prevedere più di quattro viaggi di recupero al giorno, prima di fermarsi per il necessario ripristino delle attrezzature e la ricarica delle bombole di ossigeno per il viaggio di andata e ritorno dei sub. Oggi i recuperi sono stati però cinque, con quello dell'allenatore.

Ai ragazzi sono stati somministrati ansiolitici durante il percorso, ha detto ai giornalisti il primo ministro thailandese Prayuth Chan-ocha, come si vede in un filmato diffuso su Twitter da una reporter thailandese presente.

Non è chiaro se il premier si riferisse a tutti i ragazzi estratti o solo ad alcuni, ma l'uso di ansiolitici era già stato anticipato dai media thailandesi citando fonti mediche. Prayuth ha aggiunto che la potenza di quei farmaci è simile a quelli che prende lui per rilassarsi se deve usare armi da fuoco.

