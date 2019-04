La giunta militare thailandese ha accusato di sedizione il leader del nuovo partito "Nuovo futuro". Thanathorn Juangrungruangkit rischia una pena fino a nove anni di carcere. Nuovo futuro" è stato il terzo movimento più votato alle elezioni del 24 marzo.

"Crediamo nella nostra innocenza, e che questi casi hanno motivazioni politiche", ha detto Thanathorn, menzionando altri procedimenti in cui il nuovo partito è coinvolto. Thanathorn haanche detto di non sapere a quale sua azione l'accusa si riferisca.

"Nuovo futuro" ha fatto una campagna elettorale ostile alle forze armate, chiedendo una riduzione del loro budget e la fine della pratica della coscrizione obbligatoria. In Thailandia l'esercito si considera il primo difensore della monarchia, e il nuovo leader delle forze armate Apirat Kongsompong è un "falco" figlio di un generale autore di un golpe nei primi anni Novanta.

"Nuovo futuro" fa parte di un "fronte democratico" di sette partiti, guidati dal "Puea Thai" fedele all'ex premier Thaksin Shinawatra, che reclama il diritto di formare un governo forte di una maggioranza stimata in 255 seggi su 500 alla Camera. Tuttavia, il nuovo premier verrà scelto dalla Camera assieme al Senato, i cui 250 membri saranno interamente nominati dalla giunta militare.

La Commissione elettorale ha inoltre rinviato al 9 maggio la diffusione dei dati definitivi riguardanti la ripartizione dei seggi in Parlamento, il che fa temere per irregolarità nel conteggio dei voti e per interventi di una magistratura politicizzata contro gli avversari della giunta del generale Prayuth Chan-ocha.

Neuer Inhalt Horizontal Line