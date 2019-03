La Corte costituzionale thailandese potrebbe oggi sciogliere il Thai Raksa Chart, il partito che un mese fa 'osò candidare a premier la principessa Ubolratana alle elezioni del 24 marzo, una mossa che fu subito definita incostituzionale da re Vajiralongkorn.

Oltre un migliaio di agenti sono stati dispiegati attorno alla sede della Corte a Bangkok per evitare disordini.

Le attese sono per uno scioglimento, che comporterebbe anche l'interdizione dalla politica dei dirigenti del partito per almeno dieci anni. Si tratterebbe del terzo scioglimento per via giudiziaria di un partito vicino all'ex premier Thaksin Shinawatra, il cui campo ha vinto ogni elezione dal 2001, costantemente osteggiato dall'establishment e dall'esercito che ha portato a termine due colpi di stato nel 2006 e nel 2014 per escludere Thaksin dal potere.

Un eventuale scioglimento del Thai Raksa Chart rappresenterebbe un duro colpo per Thaksin, che aveva scelto di spalmare su tre partiti il consenso di cui ancora gode, in modo da massimizzare il maggior peso specifico che la nuova Costituzione garantisce ai piccoli partiti rispetto a quelli più dominanti. In circa un terzo dei collegi, senza il Thai Raksa Chart il campo pro-Thaksin si ritroverebbe senza rappresentanti eleggibili.

Neuer Inhalt Horizontal Line