Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 14.47 09 luglio 2018 - 14:47

Quattro ragazzi sono usciti dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia, durante l'operazione di soccorso ripresa oggi. Uno è stato recuperato stamane, gli altri tre a scaglioni nel primo pomeriggio. Sono dunque otto in totale gli adolescenti riportati in superficie.

Considerando i salvataggi di ieri, del gruppo che contava 12 membri rimangono dunque intrappolati gli ultimi quattro giovani calciatori e il loro allenatore. Il recupero di queste cinque persone, riferisce la Cnn, slitta a domani.

Neuer Inhalt Horizontal Line