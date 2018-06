Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 13.48 19 giugno 2018 - 13:48

La Thailandia ha giustiziato ieri il primo detenuto da nove anni a questa parte, con un'iniezione letale che ha tolto la vita a un giovane di 26 anni condannato per l'omicidio di un minorenne a cui aveva rubato il telefonino nel 2012, per poi pugnalarlo 24 volte.

Lo ha annunciato oggi il Dipartimento per le carceri. L'esecuzione è stata criticata dai gruppi per i diritti umani. In un comunicato, Amnesty International l'ha definita "deplorevole". Dal 2009 la Thailandia aveva osservato una moratoria di fatto sulla pena capitale, tanto che la stessa Amnesty International era pronta a considerare il Paese "abolizionista in pratica" al compimento del decimo anniversario dall'ultima esecuzione.

Sulla carta, in Thailandia sono 63 i reati che prevedono la pena capitale, dall'omicidio al traffico di droga. I detenuti condannati alla pena di morte sono oltre 500.

