Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 7.23 05 luglio 2018 - 07:23

Il primo chilometro e mezzo della grotta dove sono prigionieri i 12 giovani calciatori thailandesi con il loro allenatore è quasi asciutto, ma i successivi due chilometri rimangono sommersi in alcuni punti fino al soffitto.

Il primo chilometro e mezzo della grotta Tham Luang, dove da 13 giorni sono prigionieri i 12 giovani calciatori thailandesi con il loro allenatore, è ora quasi asciutto, ma i successivi due chilometri rimangono sommersi in alcuni punti fino al soffitto.

Lo hanno annunciato i portavoce delle operazioni di soccorso.

Il 'piano A' rimane quello di estrarre più acqua possibile dalla grotta, in modo da scongiurare gli enormi rischi di una prolungata immersione per ragazzi debilitati che non sanno nemmeno nuotare.

I soccorritori sono però preoccupati per il previsto ritorno delle piogge, che potrebbero allagare le cavità ora asciugate dall'azione delle pompe e dalle deviazioni di alcuni ruscelli che alimentano il flusso d'acqua nella grotta.

Neuer Inhalt Horizontal Line