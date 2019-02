La principessa thailandese Ubolratana Mahidol, sorella maggiore dell'attuale re Vajiralongkorn, sarà candidata alla carica di primo ministro alle elezioni thailandesi del prossimo 24 marzo, le prime dopo il colpo di Stato del 2014 e cinque anni di giunta militare.

Lo ha annunciato il partito Thai Raksa Chart questa mattina, nell'ultimo giorno possibile per registrare le candidature. Il partito è considerato vicino all'ex premier Thaksin Shinawatra, in autoesilio dal 2008 e nemesi dell'attuale giunta militare.

La candidatura dà uno scossone al panorama politico in vista del voto, dove ci si aspettava una riconferma in carica del generale Prayuth Chan-ocha, anche per effetto dei cambiamenti alla Costituzione apportati dalle forze armate in cinque anni di governo. Prayuth sarà il candidato del partito Palang Pracharat, creato appositamente come veicolo politico per l'esercito.

Ubolratana (67 anni) ha rinunciato al titolo ufficiale di principessa nel 1972, quando sposò un americano dal quale divorziò 26 anni dopo. La coppia ha avuto tre figli, uno dei quali morì nello tsunami del 26 dicembre 2004 mentre era in vacanza in Thailandia.

