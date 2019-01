Thailandia: proteste contro altro possibile rinvio elezioni

Un centinaio di attivisti thailandesi pro-democrazia hanno manifestato pacificamente oggi a Bangkok per protestare contro il possibile rinvio di qualche mese delle elezioni.

Un centinaio di attivisti thailandesi pro-democrazia hanno manifestato pacificamente oggi a Bangkok per protestare contro il possibile rinvio di qualche mese delle elezioni del 24 febbraio chiesto pochi giorni fa dalla giunta militare alla Commissione elettorale.

I manifestanti, riunitisi vicino al Monumento della Vittoria nel tardo pomeriggio, hanno esibito cartelli con scritto "nessun rinvio" e altri messaggi, intonando degli slogan per scongiurare uno spostamento delle prime consultazioni elettorali dal colpo di stato del 2014.

Se le loro richieste non verranno accolte, hanno minacciato di indire un'altra manifestazione più imponente tra due giorni presso la Ratchaprasong Intersection, uno snodo fondamentale del traffico occupato per quasi due mesi nel 2010 dalle "Camicie rosse" fedeli all'ex premier Thaksin Shinawatra.

Da quanto ha assunto il potere, la giunta militare di Prayuth Chan-ocha ha già rinviato il ritorno alle urne quattro volte. Questa volta, per quanto il rinvio non sia ancora certo, la ragione sarebbe la possibile sovrapposizione delle attività relative al voto con quelle necessarie per organizzare l'incoronazione di re Vajiralongkorn, prevista all'inizio di maggio.

